برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

يقدم موقع " البوابة نيوز"، رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

ٱعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م بنسبة نجاح ٨٠.٣ %.

كما إعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٢٧٩٤ طالب وطالبة حضر منهم ٢٦٩٩ طالب وطالبة.

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين حضر ١٢ طالبا ونجح ١٠ طلاب ، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع نجح منهم ٤٥ من إجمالى ٥٤ طالبا وطالبة.

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام ١١١١٣٩ طالبا وطالبة ، حضر منهم ١١٠٦٨٠ نجح منهم ٨٨٩١٢ بنسبة ٨٠.٣ %.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية