قتلت عم زوجها بحجر.. المشدد 15 سنة لربة منزل في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة، اليوم السبت، بالسجن 15 عاما، لربة منزل لإدانتها بالتخلص من عم زوجها بقذفه بحجر أثناء وقوفها في الطابق الثالث،نتيجة نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة عزبة سرور البحرية مركز شربين محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار على أحمد مشهور، و المستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي.

تعود تفاصيل الواقعة لـ 24 يوليو 2023 بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شربين، بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة، ووجود متوفى بمنطقة عزبة سرور دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة عائلية بين سائق "توك توك" وزوجته، طرف أول، وبين زوجة ابن شقيقه، طرف ثان، ومصرع سائق التوك توك.

بالفحص تبين أن طرفي المشاجرة، أسماء عبد الجواد، 25 عامًا، مقيمة عزبة سرور البحرية، ربة منزل، وهشام المغاوري محمد إبراهيم 52 عامًا، سائق توك توك، ألقت الأولى حجر من الطابق الثالث على الثاني، ما نتج عنه وفاته متأثرًا بإصابته.