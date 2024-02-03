إحالة أوراق 4 أشخاص للمفتي.."قتلوا صيادًا وأصابوا شقيقه في الدقهلية"

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة إحالة أوراق 4 أشخاص لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهم، وحددت جلسة الأول من أبريل المقبل للنطق بالحكم، وذلك لإدانتهم بقتل صياد وإصابة شقيقة بأعيرة نارية بمركز المطرية محافظ الدقهلية حال استقلال المجني عليهما موتوسيكل وعودتهما من فرح وتربص المدانين لوجود خلافات وقضايا منظورة امام المحاكم بين المتوفى وأحد المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار على أحمد مشهور، و المستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 4801 لسنة 2022 جنايات مركز المطرية والمقيدة برقم 1887 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من:"كريم.ا.ا.ع"، محبوس،25 عاما، لا يعمل ومقيم المطرية، و"عبدالله.م.م.إ"، هارب،28 عاما،و"أحمد.ع.ع.م"،39 عاما، هارب، لأنهم في 2/6/2022 بدائرة مركز المطرية – محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "إبراهيم محمد الداودي محمد حميد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين آليتين، مسدس، بندقية خرطوش"، وتربصوا به بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره منه وما ان فروا به حتى اعترضوا طريقه بالسيارة استقلالهم وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء لمنع الأهالي من الذود عنه وأطلق المتهمان الأول والثالث أعيرة نارية من السلاحين الناريين إحرازهما صوبة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن امر الإحالة المقدم من النيابة العامة ان المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليه "محمد محمد الداودي"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وتربصوا له بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره به وإن ان ظفروا به حتى اعترضوا طريقه بالسيارة استقلالهم وألقوا الأعيرة النارية فى الهواء لمنع الأهالي من الزود عنه، وأطلق المتهم الاول عيار ناري صوبه وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأدلي:محمد محمد الداودي حميد، 45 عاما، صياد، و شقيق المجني عليهما المتوفى والمصاب ، انه على اثر خلافات سابقة بين شقيقة المصاب والمتهمين الأول والثاني حال استقلاله وشقيقة المتوفى دراجة نارية بالطريق العام فوجئ بقيام المتهمين باعتراض طريقهما بالسيارة استقلالهم و ترجلوا منها حال احراز المتهمين الأول والرابع سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين"، واحراز المتهم الثاني سلاح ناري"مسدس"، والمتهم الثالث سلاح ناري "بندقية خرطوش"، مطلقين أعيرة نارية فى الهواء لمنع الأهالي من الذود عنهما .

وقال فى شهادته ان المتهم الاول أطلق عيار ناري صوبة من السلاح حوزته استقر بقدمه واسقطه ارضا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ثم اطلق المتهمان الأول والثالث أعيرة نارية صوب شقيه فأرادياه قتيلا .

وشهد الرائد إسلام صقر، رئيس مباحث مركز شرطة المطرية في ذلك الوقت ان تحرياته السرية دلته على ارتكاب المتهمين للواقعة وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين حضر إليه المتهم الأول من تلقاء نفسه والذي تمكن بإرشاده من ضبط السلاح الناري "بندقية خرطوش"،وبمواجهته اقر بانه المستخدم فى ارتكاب الواقعة.