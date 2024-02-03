روسيا تدين الضربات الأمريكية وتتهمها بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط

أدانت روسيا بشدة الضربات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا، واعتبرت أنها تهدف إلى تأجيج الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن "الضربات الجوية تهدف عمدا إلى تأجيج الصراع بشكل أكبر. فمن خلال مهاجمة أهداف الجماعات المزعومة الموالية لإيران في العراق وسوريا دون توقف تقريبًا في الآونة الأخيرة، كانت الولايات المتحدة تحاول عمدًا جر الدول الكبرى في المنطقة إلى الصراع".

وذكرت زاخاروفا أن روسيا تصر على أن الوضع في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على العراق وسوريا يجب أن يتم النظر فيه بشكل عاجل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودانت زاخاروفا، بشدة، العمل الصارخ الجديد لـ "العدوان الأمريكي البريطاني ضد دول ذات سيادة"، مطالبة بدراسة "الوضع الناشئ" على الفور، من خلال مجلس الأمن الدولي.