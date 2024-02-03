روسيا تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية

طالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب الضربات الأمريكية على العراق وسوريا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قوله عبر تطبيق (تلجرام) اليوم السبت: "لقد طلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن بسبب الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".

وأضاف بوليانسكي"تخطط دولة جويانا،التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، لتحديد موعد عقد الاجتماع يوم 5 فبراير الساعة 4:00 مساء بتوقيت نيويورك".

وشنت الولايات المتحدة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجمات ضد أهداف في العراق وسوريا بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الأردن الأسبوع الماضي، وأودت الهجمات الأمريكية بحياة نحو 34 شخصا وأكثر من 25 جريحا وفق مصادر مطلعة.