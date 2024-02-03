سيكونس تستثمر 4 مليارات جنيه مصري لتعزيز التوسع العالمي والابتكار التكنولوجي

أعلنت شركة سيكونس، المتخصصة في مجال الاتصالات السحابية وأنظمة التفاعل مع العملاء، عن إنجازاتها البارزة في مصر والمنطقة، وخطة استثمارية بلغت 4 مليارات جنيه سنويًا. تهدف الشركة إلى توسيع خدماتها المبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الاتصالات والرسائل والخدمات الصوتية والإشعارات الفورية وتطبيقات المراسلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع العالمي في السنوات الخمس المقبلة. وقد حققت سيكونس نجاحًا كبيرًا خلال أكثر من 13 عامًا من الخبرة، حيث أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في مجالها، خدمت أكثر من 1200 مؤسسة في أكثر من 150 دولة.

قال رائد الأعمال كريم خورشيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيكونس: "سيكونس هي قصة نجاح مصرية، حيث تمكنا من خلق 270 فرصة عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات التي نعمل بها. نحن فخورون بدورنا الرئيسي في دفع خطة التحول الرقمي في مصر وتمكين الشركات من التحول الرقمي".

تركز سيكونس على تنويع محفظة خدماتها لتشمل تطبيقات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التزامها بالابتكار المستمر وتحسين تجربة التواصل والاتصال بين الشركات وعملائها.

تعتبر سيكونس شريكًا رسميًا للأعمال في واتساب ميتا ومزودًا لخدمات القيمة المضافة لخدمات الصوت في مايكروسوفت تيمز، وتحمل شهادات ISO لأمان المعلومات و PCI DSS لمعايير إصدار البطاقات المصرفية.