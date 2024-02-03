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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

معرض الكتاب.. «الشباب» تنظم ورش تفاعلية حول حقوق الطفل والفتيات

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين،  ورش تفاعلية للنشء والأسر  حول التعبير بإستخدام الفن ، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ، وذلك ضمن فعاليات جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ودارت الورش حول حقوق الطفل وحقوق الفتيات ، والتضامن مع أطفال فلسطين ورفض التمييز والعنف وتقبل واحترام الآخر .

جاء ذلك في إطار الفعاليات المنفذة من خلال وزارة الشباب  في معرض القاهرة الدولي  للكتاب للنشء والأسر لدعم تنمية الوعي وبناء الإنسان.

لشباب والرياضة تنظم ورش تفاعلية للنشء حقوق الطفل والفتيات القاهرة الدولى للكتاب احمد محمدي