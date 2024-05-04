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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور.. محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر مدير أمن الغربية ،الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ،العميد محمد الجندي مدير إدارة الامن الوطني ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع ،العميد هاني عامر المستشار العسكري ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدا على عمق العلاقة بين نسيج الوطن، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام،والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.

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أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القيادات التنفيذية والشعبية جامعة طنطا