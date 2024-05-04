وزير الخارجية البولندي: بوتين لن يهاجم دولة عضو في "الناتو"

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يكون متهورا بالقدر الكافي لمهاجمة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي".

ووصف الوزير تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن نشر قوات غربية في أوكرانيا لا يمكن استبعاده بالـ "صحيح"، مضيفا: "بولندا لن تظهر أوراقها عندما يتعلق الأمر باحتمالية إرسالها قوات إلى أوكرانيا".

وأوضح سيكورسكي أنه من الصواب وضع بوتين في موقف لا يعرف فيه ما سيفعله الغرب، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم السبت.

وأعرب عن ارتياحه لموافقة الكونجرس الأمريكي أخيرا على المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. وتابع: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ مضادة للطائرات لحماية صناعتها، ولحماية محطات الطاقة، ولحماية بنيتها التحتية. أعتقد أن إنفاق الأموال على الدفاع عن أوكرانيا أفضل بكثير من الاضطرار إلى إعادة بنائها لاحقا".

وقال سيكورسكي إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يفهم بوتين أن تكلفة الاستمرار فيها، من حيث الأرواح البشرية والتكاليف المالية، أعلى من الهدف الذي يريد تحقيقه.

وشدد سيكورسكي أيضا على أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفعل المزيد عندما يتعلق الأمر بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من أنه أشار إلى أن قيمة إجمالي المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا أعلى من قيمة الولايات المتحدة.