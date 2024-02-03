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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

خاص| ميار الببلاوي: برامج المرأة «هري» والفضائيات أصبحت منصة لإثارة الجدل

الفنانة والإعلامية
الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي
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قالت الإعلامية ميار الببلاوي، إنها لا تستفيد أي معلومة حقيقية من برامج التوك شو التي أصبحت تغزو القنوات الفضائية.

وأضافت الببلاوي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أعتقد أن الساحة الإعلامية أصبحت منصة للإعلاميات لإثارة الجدل، فمنهن من تدعم المرأة ومنهن من تدعم الرجل ومن هنا يأتي صراع التريند وليس المحتوى.

وأوضحت "الببلاوي": "أن ما يقدم عبر الشاشات فيما يخص المرأة المصرية هو "هري لا أكتر" إلا من رحم ربي"، مشيرة الى ان هناك العديد من الموضوعات والقضايا التي تقدم علي التليفزيون والعناوين التي تعرض بها قوية للغاية وتجذب الجمهور للمشاهدة وعند طرحها علي المشاهد نجد أنها جوفاء لا تحتوي علي معلومة واحدة تُفيد المشاهد. 

وتابعت: كنت سابقًا أقدم برنامج جراب حواء وبذلت قصاري جهدي لأقدم فيه معلومة حقيقية تستفيد منها أي فتاة واستطعت أن أقدم محتوي مرئي حقيقيا استفادت منه المرأة بشكل كبير وكان له أثر في تماسك الأسرة المصرية. 

الإعلامية ميار الببلاوي البوابة نيوز برامج التوك شو الحالية لا تفيد المشاهد وأصبحت للتريند