بعد وفاة مالك المصنع وطفلة.. قرار جديد للنيابة بشأن انفجار الطالبية

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثمان «كريم .ح» صاحب مصنع الصابون المنفجر داخل عقار الطالبية يوم الأربعاء الماضي، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثراً بإصابته صباح اليوم السبت.

وفي وقت سابق كانت قد قررت النيابة إخلاء سبيل والد وشقيق صاحب مصنع الصابون المنفجر ، بعد القبض عليهما بتهمة التسبب في وفاة طفلة صغيرة وإصابة 14 آخرين، اثر انفجار المصنع الذي توفي صاحبة من لحظات متأثرًا بإصابته في الحادث، كما صرحت بدفن جثمان الطفلة الصغيرة في وقت سابق.

ولفظ "كريم ح" صاحب مصنع الصابون المنفجر داخل عقار الطالبية يوم الأربعاء الماضي، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثراً بإصابته صباح اليوم السبت.

وكانت طفلة في عقدها الأول قد لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها في انفجار مصنع الصابون والذي خلف 15 مصابا بينهم الطفلة وصاحب المصنع.

معاينة النيابة للحادث



وأجرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الأول، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر وقوع انفجار بالعقار؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة، إذ قام المستشار عمرو الشرقاوي - مدير النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: إسلام عبد النعيم رئيس النيابة، ومعتز كوكة – رئيس النيابة، محمد معتمد وكيل النيابة، وفاء طنطاوي وكيل النيابة، ومريهان خالد وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

العقار رقم ٨ شارع "المَنحَل"



وتبين من المعاينة: أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم ٨ شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "١٥" مواطنًا بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.

كما تبين للنيابة أن منطقة الانفجار "مرأب السيارات أسفل العقار" تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

قرارات النيابة الإدارية في الواقعة



واستمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.

وتولت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر المستشار معتز كوكة رئيس النيابة:

١) متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة.

٢) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.