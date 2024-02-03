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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التصريح بدفن مهندس أشعل النيران في جسده للتخلص من مرضه النفسي

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت جهات التحقيق المختصة بالكشف الطبي علي مهندس مدني تخلص من حياته حرقًا داخل قبر بمنطقة الخليفة وصرحت بدفنه عقب الانتهاء من التقرير الطبي.

واستمعت النيابة العامة الي عدد من شهود العيان وأمرت بالتحفظ علي الاب توب والمبلغ المالي والانتهاء من التحريات التكميلية للواقعة واستدعاء أهل المتوفى لسماع أقوالهم.

وبسؤال والده  عن ابنه قرر بأن نجله متغيب منذ اسبوع تقريبا وأنه يعاني من أمراض نفسية منذ اكثر من عام  .

وطلبت النيابة إحضار تقرير طبيه اذ وجد تثبت أن المتوفي يعني من أمراض نفسية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الخليفة بالعثور علي جثه (مهندس مدني ) سن 33 متفحمه بداخل مدفن بمنطقة المقابر بالأوتوستراد.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتم العثور علي الجثة وبجواره جركن بنزين، وجهاز لاب توب، ومبلغ مالي، وأدوية طبية نفسية.
وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لم يجد مهندس وسيلة للتخلص من مرضه النفسي سوي قيامه بسكب بنزين على جسده واشعال النيران في نفسه ليلقي مصرعه حرقًا.
 

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