جهاز الزمالك يمنح 3 لاعبين راحة من التدريبات

حصل أحمد مصطفي زيزو وسيف الجزيري لاعبا الزمالك على راحة سلبية من تدريبات الفريق، التي أقيمت اليوم السبت، بملعب النادي في ميت عقبة.

وجاء حصول الثنائي على راحة من قبل الجهاز الفني لتجنب تعرضهم للإرهاق خاصة بعد مشاركتهم في بطولة أمم أفريقيا مؤخرا .

كما حصل مصطفي شلبي لاعب الزمالك على راحة أيضا بإذن من الجهاز الفني للزمالك وذلك لظروف خاصة للاعب.

وشهد مران اليوم حضور معتمد جمال ومحمد عبد المنصف لجزء من المران وذلك بعد رحيلهم رسميا عن الفريق، حيث تمني الثنائي للاعبين التوفيق في المرحلة المقبلة مع الجهاز الفني الأجنبي الجديد بقيادة جوزية جوميز.