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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

معلول يؤدي جلسة في «الجيم» بسبب نزلة برد

علي معلول
علي معلول
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قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي ‏معلول لاعب الفريق، أدى اليوم السبت جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق بعد تعرضه لنزلة برد، ‏على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب تحسن حالته.‏

وكان معلول قد انضم للتدريبات يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في ‏بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.‏

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏الجوانب الفنية.‏

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