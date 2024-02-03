معلول يؤدي جلسة في «الجيم» بسبب نزلة برد

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق، أدى اليوم السبت جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق بعد تعرضه لنزلة برد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب تحسن حالته.
وكان معلول قد انضم للتدريبات يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.
وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية.