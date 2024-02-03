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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع ربة منزل اختناقًا في حريق شقة سكنية بالعمرانية (صور)

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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لقيت ربة منزل مصرعها اختناقا بالدخان في حريق شقة سكنية بالطابق الخامس، في عمارات الأوقاف بشارع الثلاثيني بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعمارات الأوقاف بشارع الثلاثيني بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والاطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وفاة سيدة اختناقا بالدخان جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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