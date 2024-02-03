عرض فيلم "المرهقون" بمهرجان بغداد السينمائي

يشهد فيلم “المرهقون” للمخرج عمرو جمال عرضه بمهرجان بغداد السينمائي في العراق خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، بحضور فريق العمل والممثلين.

شارك الفيلم مؤخرًا في مهرجان سينمانا الدولي بعمان لينضم إلى قائمة المهرجانات السينمائية التي شارك بها والتي تضم أكثر من 15 مهرجانًا دوليًا، بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان برلين حيث حصل على جائزة منظمة العفو الدولية وحل في المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور، ثم بعدها توالت المهرجانات والجوائز التي حصل عليها الفيلم مثل جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وجائزة هوغو الذهبية من مهرجان شيكاغو السينمائي.

فيلم المرهقون من إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مازن رفعت، وشارك في إنتاجه أمجد أبو العلا مخرج فيلم ستموت في العشرين، أول فيلم سوداني يترشح لجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي والحائز على العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات مثل فينيسيا والجونة وأيام قرطاج السينمائية. يشارك في بطولة الفيلم خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.



وتتابع القصة معاناة زوجين في إيجاد طريقة للاجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.