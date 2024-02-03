جنوب سيناء تقتنص 35 ميدالية في بطولة أبطال افريقيا للساندا

هنأت مديرية الشباب والرياضة بقيادة محمد فتحي وكيل الوزارة، وأحمد عبدالعزيز وأحمد مسعد وكيلا المديرية، وجميع العاملين بها، أبطال مدينة أبورديس؛ لاقتناصهم 25 ميدالية بواقع 16 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، وأبطال نادي شرم الشيخ؛ لاقتناصهم 10 ميداليات متنوعة في بطولتي أبطال إفريقيا للساند بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد والبطولة الأفريقية الثانية للأساليب التقليدية، اللتين استضافهما استاد القاهرة الدولي خلال الفترررة من 29 يناير حتى 3 فبراير 2024.

وأكد محمد فتحي وكيل الوزارة، لـ"البوابة نيوز" أن المحافظة بقيادة اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء تولي اهتمامًا بقطاع الرياضة والرياضيين، وتسعي جاهدة لتوفير جميع أوجه الدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية .

كما أعرب وكيل الوزارة عن سعادته لاستمرار تميز فريق الرياضية بالمحافظة في جميع الرياضات الفردية والجماعية وتحقيق البطولات والإنجازات والانتصارات ، مطالبا بضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لتنمية موارد مراكز الشباب والنوادي ، وإقامة أكاديميات رياضية لتعظيم الموارد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة الأعضاء .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة احمد مسعد وكيل المديرية .

كان الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، قد أعلن عن مشاركة 9200 لاعب ولاعبة في بطولتي أبطال إفريقيا للساندا بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد والبطولة الأفريقية الثانية للأساليب التقليدية المقامتين في استاد القاهرة الدولى حتى 3 فبراير 2024.

وتقام بطولة أبطال إفريقيا للساند بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد تحت رعاية الاتحاد المصري فيما تقام البطولة الأفريقية الثانية الأساليب التقليدية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو.

يشرف على البطولة اللواء عصام خاطر أمين عام الاتحاد الأفريقي ويرأس لجنة المسابقات الحكم الدولى عصام سليمان ويرأس لجنة الحكام الحكم الدولي وليد أبو هيسه.

وقال المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو إنه لأول مرة يشارك هذا العدد الضخم في البطولتين المقامتين في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ممثلين لنحو 250 نادي ومركز شباب وهيئة رياضية.

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