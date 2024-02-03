حبس المتهمين بمشاجرة بالأسلحة النارية بالمرج

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين في مشاجره بالاسلحة النارية بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة.



تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بلاغ بوجود مشاجرة بدائرة القسم و بالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش" ، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش و عدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.