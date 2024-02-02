وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل، هي الخامسة من نوعها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتشمل جولة بلينكن المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكيان الإسرائيلي المحتل والضفة الغربية، وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن سيركز في جولته على مواصلة جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في قطاع غزة.

أضاف ميلر أن بلينكن سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع والتأكيد مجددا على أن "الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأوضح أن الوزير الأمريكي سيجري خلال جولته مباحثات مع الشركاء حول "كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملا تتضمن أمنا دائما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 119 يوما، مخلفا حتى الآن 27131 شهيدا و66287 مصابا، بحسب أحدث الاحصاءات الصادرة عن السلطات الصحية في القطاع المحاصر.