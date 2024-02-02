جمال رائف: تطوير البنية التحتية بالصعيد قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على جهود الدولة في تنمية الصعيد.

وقال رائف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن تطوير البنية التحتية بالصعيد أعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الدولة ضخت الحياة بشرايين التنمية، موضحًا أن الصعيد يتزين بمشروعات عملاقة وخدمات غير مسبوقة.

وأشار رائف إلى أن تريليون جنيه حجم الاستثمارات التي ضخت في الصعيد منذ 2014 ومازالت هذه الاستثمارات تتدفق، وهنا الأمر لا يقتصر على الاستثمارات الحكومية، ولكن عبر القطاع الخاص.

وأوضح أن البنية التحتية جذبت الاستثمارات المحلية والأجنبية وقللت من عملية الهجرة غير الشرعية.