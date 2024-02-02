تكريم متطوعي "حياة كريمة" بجنوب سيناء لمجهوداتهم في ٢٠٢٣

أقامت مؤسسة حياة كريمة بجنوب سيناء ، اليوم الجمعة ، حفل تكريم متطوعي مؤسسة حياة كريمة على مجهوداتهم خلال عام ٢٠٢٣، بحضور الدكتور جبريل فتيح منسق عام مؤسسة حياة كريمة بجنوب سيناء، ومبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وانور محمود، وكيل وزارة التضامن.

اقيم حفل التكريم في قاعة المؤتمرات بديوان مديرية الشباب والرياضة في العاصمة طور سيناء، تحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

في سياق آخر تنظم مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة المشروع القومي ( ها أنا أحقق ذاتى ) لتنمية مهارات الأيتام رياضيا و كشفياً بالاستاد الرياضي يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع الثالثة عصراً

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ومتابعه احمد مسعد وكيل المديرية ومنسق المشروع .

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة ان التدريبات تنفذ يومين اسبوعيا بالاستاد الرياضي و يهدف المشروع إلي تنمية مهارات الأيتام رياضيا و كشفيا ، لصقل قدراتهم و إكتشاف الموهوبين و المتميزين منهم ، و توجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع و الفائدة على المجتمع و دمجهم في المجتمع و تشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة و الإهتمام بممارسة الرياضة و إكتشاف الموهوبين منهم.

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