فيوتشر يوضح حجم إصابة أحمد رفعت

كشف فريق فيوتشر حجم الإصابة التي يعاني منها لاعب الفريق أحمد رفعت، بعد تعرضه لها في مباراة ودية مؤخرا .

وقال محمد عنان طبيب فريق فيوتشر في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن إصابة أحمد رفعت عبارة عن مزق في العضلية الخلفية، يغيب على إثرها لفترة تتراوح بين 3 إلي 4 أسابيع .

ويستعد فريق فيوتشر لمباراة بلدية المحلة في الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المقرر له يوم 15 من الشهر الجاري في المحلة .

كان فريق فيوتشر قد تعاقد مؤخرا مع المدرب حسام حسن خلفا للمدرب البرتغالي ريكارو فورمورسينيو الذى رحل لسوء النتائج .