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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فيوتشر يوضح حجم إصابة أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت
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كشف فريق فيوتشر حجم الإصابة التي يعاني منها لاعب الفريق أحمد رفعت، بعد تعرضه لها في مباراة ودية مؤخرا .

وقال محمد عنان طبيب فريق فيوتشر في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن إصابة أحمد رفعت عبارة عن مزق في العضلية الخلفية، يغيب على إثرها لفترة تتراوح بين 3 إلي 4 أسابيع .

ويستعد فريق فيوتشر لمباراة بلدية المحلة في الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المقرر له يوم 15 من الشهر الجاري في المحلة . 

كان فريق فيوتشر قد تعاقد مؤخرا مع المدرب حسام حسن خلفا للمدرب البرتغالي ريكارو فورمورسينيو الذى رحل لسوء النتائج .

 

فيوتشر أحمد رفعت بلدية المحلة حسام حسن أيمن مصطفى