صندوق النقد: السندات الأمريكية تشهد ارتفاعا لأعلى مستوى خلال 16 عاما

ارتفع العائد علي سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 5% وهو الأعلى منذ 16 عاما ماضية، بالتوازي مع التقلبات التي شهدها سعر الفائدة علي مدار الشهور السابقة على مستوي العالم.

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إنه بالرغم من تحرك سعر الفائدة والذي شهد اعتدالا في الاقتصاديات الصاعدة خصوصا في مناطق آسيا و أمريكا اللاتينية و التي انخفضت بمقدار الثلثين بما يعادل 65%

أشار التقرير إلى ان انخفاض سعر الفائدة يرجع لبعد السياسيات النقدية بين البنوك المركزية في الدولة المتقدمة والأسواق الصاعدة علي مدار العامين الماضيين وهو ما يتعارض مع الدراسات الاقتصادية التي توصلت لها أسعار الفائدة في تلك الدول.

أوضح التقرير أن هناك مؤشرات لصلابة سعر الفائدة داخل الاسواق الصاعدة والكبري علي مستوي الاسهم وأسعار الصرف و فروق العائد علي السندات السيادية التي تضمنت تقلبات معتدلة.