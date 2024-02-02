قرار "العدل الدولية" بشأن قضية أوكرانيا ضد روسيا

قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بأن القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، بانتهاك القانون الدولي بشأن اتهام موسكو لكييف بارتكاب إبادة جماعية يمكن أن تمضي قدما، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.

ورفعت كييف القضية إلى محكمة العدل الدولية بعد أيام من شن روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ووافق القضاة على بعض اعتراضات روسيا لكنهم سمحوا لطلب كييف من المحكمة بالحكم بعدم وجود "دليل موثوق على أن القوات الأوكرانية ترتكب إبادة جماعية في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية" في شرق أوكرانيا.