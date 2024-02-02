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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

متحف الطفل والحضارة يواصل فعالياته بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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يواصل مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل فاعلياته التى يشارك بها في معرض الكتاب في نسخته 55 ، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عروض تفاعليه لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف ان ركن متحف الطفل شهد في ثانى يوم لاشتراكه في المعرض تفاعلًا كبيرًا من كافة فئات المجتمع.

وقد شارك عشرات الأطفال وأسرهم في أنشطته المتنوعة حظيت خلالها على إعجاب وإشادة واسعة من الزوار سواء من الأطفال أو الكبار، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة.

وأشار حلمى إلى أنه في اليوم الثانى للمشاركة نفذ المتحف ورشتين الاولى ورشه الاهرامات المجسمه يقوم الطفل بتلوين باترون الهرم المجسم، عباره عن اربع مثلثات ومربع   ثم يقوم بلصقه لعمل الهرم، بينما الورشة الثانية هى عن  مراحل نمو النبات ياخذ  الأطفال شيت تلوين ليتعرف  الطفل علي مراحل النمو من خلال صور يقوم بتلوينها.

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معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب متحف الطفل مركز الحضارة والإبداع