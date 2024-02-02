ننشر حصاد مجلس النواب فى أسبوع

تنشر البوابة نيوز حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع،حيث واصل البرلمان جلساته العامة واقرر حزمة من التشريعات الهامة، وافق "نهائيًا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م "لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".

ووجه مجلس النواب التحية للقوات المسلحة على ما تقوم به من دور وطني في حماية أمن واستقرار البلاد، ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة "لدمج القوانين ذات الصلة بحماية مقومات الدولة الأساسية من منشآت ومرافق عامة وحيوية في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور".

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 "بهدف تنظيم تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه"، كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية "إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد"... كما وافق المجلس على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز كفاءة وجودة قيمة توريد القمح المحلى ولدعم التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية.

وأحال المجلس (17) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.



أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأولمبياد باريس 2024، مؤكدًا أن هذا الأداء البطولي لمنتخب كرة اليد إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، وتقدم باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري واللاعبين متمنيًا دوام التوفيق والسداد.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

