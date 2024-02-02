"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تعتزم شن ضربات على مواقع في العراق وسوريا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تعتزم شن ضربات على مواقع في العراق وسوريا في نهاية هذا الأسبوع، رداً على هجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: "ستستهدف الضربات القوات والمواقع الإيرانية المعنية، وستتم بطريقة "متعددة المراحل".

وأفادت مصادر للصحيفة بأن الرد الأمريكي المتوقع على هجوم البرج 22 الذي أدى إلى مقتل 3 من الجيش الأمريكي في الأردن، من المحتمل أن يبدأ نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الرد سيكون متعدد المستويات وسيجمع بين الأعمال العسكرية وإجراءات أخرى قابلة للتعديل، مما يشير إلى أن واشنطن لا تسعى لمزيد من التصعيد في المنطقة الشرقية.