فنانو الأوبرا يشدون بمؤلفات الموسيقى العربية.. صور

شهد مسرح معهد الموسيقى العربية، مساء أمس الخميس، حفلا فنيا جديدا لفرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتغنى فنانو دار الأوبرا المصرية وهم: أسماء كمال، وأحمد الوزيري، ونهى حافظ، وأحمد محسن، ومحيى صلاح، وحنان عصام، وأحمد صبري، وأنغام مصطفى، بباقة من أبرز مؤلفات الموسيقى العربية منها: في يوم من الأيام، ومقدرش أحب اتنين، والصبح بدري، يا رايحين الغورية، على عيني، أيظن، والحلو حياتي، هقابله بكرا، والحلو أبو شامة، وتفرق كتير، وكل الحلوين ظالمين، وجمال الدنيا، امتى الزمان، وجمالك بيزيد في عينيا، وعقبالك يوم ميلادك، إضافة إلى موشح "عنق المليح الغالى"، ودور "هوى حبيبى وافقنى"، إلى جانب موسيقى "بحلم بيك".