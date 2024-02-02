ads
الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

دراسات تكشف عن قفزة خطيرة لمرض السرطان عالميا

صورة تعبرية
صورة تعبرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدراسات والابحاث العالمية عن قفزة خطيرة فى حالات السرطان فى الاعوام المقبلة حسب تقرير  وكالة السرطان  التابعة لمنظمة الصحة العالمية .

والتى تفيد بزيادة عدد حالات السرطان الجديدة  انها سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في عام 2050 بسبب  تناول التبغ والكحول والسمنة وتلوث الهواء .

ومن المتوقع حدوث أكثر من 35 مليون حالة سرطان جديدة في عام 2050" أي بزيادة قدرها 77% عن نحو 20 مليون حالة تم تشخيصها في عام 2022  إن عبء السرطان العالمي المتزايد بسرعة يعكس شيخوخة السكان والنمو والتغيرات وعوامل الخطر والتي يرتبط العديد منها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات مع توقع 4.8 مليون حالة جديدة إضافية في عام 2050 مقارنة بتقديرات عام 2022.

وقال فريدي براي رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لبحوث السرطان إن تأثير هذه الزيادة لن يكون محسوسا بالتساوي عبر البلدان ذات المستويات المختلفة من مؤشر التنمية البشرية.

دراسة أبحاث علاج صحة سرطان