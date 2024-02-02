دراسات تكشف عن قفزة خطيرة لمرض السرطان عالميا

كشف الدراسات والابحاث العالمية عن قفزة خطيرة فى حالات السرطان فى الاعوام المقبلة حسب تقرير وكالة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية .

والتى تفيد بزيادة عدد حالات السرطان الجديدة انها سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في عام 2050 بسبب تناول التبغ والكحول والسمنة وتلوث الهواء .

ومن المتوقع حدوث أكثر من 35 مليون حالة سرطان جديدة في عام 2050" أي بزيادة قدرها 77% عن نحو 20 مليون حالة تم تشخيصها في عام 2022 إن عبء السرطان العالمي المتزايد بسرعة يعكس شيخوخة السكان والنمو والتغيرات وعوامل الخطر والتي يرتبط العديد منها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات مع توقع 4.8 مليون حالة جديدة إضافية في عام 2050 مقارنة بتقديرات عام 2022.

وقال فريدي براي رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لبحوث السرطان إن تأثير هذه الزيادة لن يكون محسوسا بالتساوي عبر البلدان ذات المستويات المختلفة من مؤشر التنمية البشرية.