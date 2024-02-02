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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى فلسطينية وتعتقل شابًا من بلدة عزون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية واعتقلت شابًا فلسطينيًا داخل البلدة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما انتشرت قوات الاحتلال في عدة أحياء ببلدة عزون.

في قرية حجة، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية، وجاب جنود الجيش الإسرائيلي الشوارع داخل القرية دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن. 

وهاجم الاحتلال عدد من منازل لمواطنين فلسطينيين في قرية باقة الحطب وقاموا بتفتيشها، وتخريب محتوياتها، ونشر الاحتلال جنوده على أسطح بعض المنازل داخل القرية.

قوات الاحتلال اقتحامات إسرائيلية بلدة عزون قرية باقة الحطب قرية حجة