28 فبراير.. محاكمة متهم بقتل شاب في كرداسة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم "هيثم. م"، الذي يواجه اتهامات بقتل شاب في منطقة كرداسة بالاشتراك مع 8 آخرين لجلسة 28 فبراير .

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بسبب خلاف حول حراسة أرض خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كشف أمر الإحالة عن تورط عدد من المتهمين، بينهم مدير أمن مول شهير وسائق، في جريمة القتل البشعة للشاب "قذافي. ع"، يظهر أن المتهمين وجهوا أسلحة نارية صوب المجنى عليه، متسببين في حدوث إصابة قاتلة، كما تم ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بحوزة المتهمين، مما يزيد من خطورة الوضع.

الجريمة البشعة جاءت على خلفية خلاف حول حراسة أرض تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقام المتهمون بتكدير الأمن والسكينة في المنطقة، مستخدمين العنف وترويع المواطنين. يأتي هذا الحادث كإشارة إلى ضرورة تعزيز التدابير الأمنية وفحص الأسباب الجذرية لحماية الأماكن الحيوية.