الأنطونى: مشاركة مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي يعطيها فرصة للتعبير عن مواقفها

أكدت الدكتورة نيفين جورج الأنطونى عضو مجلس الشيوخ على أهمية عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2024-2026.

وقالت إن مشاركة مصر في هذا المجلس سيعطيها فرصة لا تتاح كثيرا فى التعبير عن مواقفها تجاه القضايا السياسية والأمنية الهامة فى أفريقيا والمطروحة على الساحة حاليا، خاصة في القضايا ذات الأهمية للأمن القومي المصري مثل سد النهضة.

واعتبرت عضو الشيوخ ان سعى مصر للحصول على عضوية المجلس هى خطوة جيدة وأداة فعالة لوضع قضية «سد النهضة» بوصفها «أولوية» على أجندة متطلباتها التى ستعرضها امام قادة الدول الاعضاء للمناقشة والمباحثات لتوضيح الرؤية المصرية لدول القارة وكسب تفهم أكبر لمتطلباتها.

مضيفة ان تواجد مصر فى مجلس السلم والامن الأفريقى هو بمثابة إكمال لدورها وجهودها الدائمة فى إيجاد حلول للقضايا الإفريقية، خاصة دورها فى فض النزاعات والصراعات الإفريقية، وفى إيجاد حلول لبعض القضايا الإفريقية، لا سيما قضايا منطقة القرن الإفريقى، فيما يخص النزاعات الحدودية، وحق تقرير المصير، ونزاع الحکم، أيضا التعرف على جهود مصر فى المساهمة فى إنشاء بعض المنظمات الإقليمية والدولية، وأيضاً التعرف على المساهمات التى قدمتها مصر للشعوب الإفريقية، تماشياً مع سياساتها الرامية الى إحترام الحريات وإستقلالية كل الشعوب، أيضا سياستها الرامية إلى إعطاء الشعوب حق تقرير المصير.