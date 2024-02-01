بايدن يتخذ قرارا غير مسبوق ضد المستوطنين الإسرائيليين

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن وقع الرئيس جو بايدن يوم الخميس على أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين – وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين – المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.

ويعد الأمر التنفيذي غير المسبوق أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية على الإطلاق ردًا على العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتدعي الحكومة الإسرائيلية أنها اتخذت إجراءات قوية خلال الشهرين الماضيين لمعالجة عنف المستوطنين، وأنها أدت إلى انخفاض في عدد الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقًا لـ "أكسيوس"، فبعد أن وصل عنف المستوطنين إلى مستويات قياسية في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر الماضي، أثار بايدن هذه القضية علنًا وبشكل خاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أثار مسؤولون أمريكيون كبار آخرون هذه القضية مع نظرائهم الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة.

