اتحاد بنوك مصر يطلق موقعه الرسمي الإخباري الجديد

أطلق اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الأتربي موقعه الإلكتروني الجديد عقب الانتهاء من عملية الدمج بين الموقع الإلكتروني والاخباري، وكذلك تطوير الشكل والمحتوى الخاص بالموقعين، وذلك بالتعاون مع شركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للمتحدة للخدمات الاعلامية.

في هذا الصدد؛ أكد الأتربي أن الموقع الجديد يأتي في إطار حرص الاتحاد على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والاطلاع على كافة المستجدات العالمية والمحلية في الصناعة، وتقديم تجربة مميزة لكافة القراء المهتمين بالقطاع المصرفي، حيث أجرى اتحاد بنوك مصر عملية تطوير شاملة بهدف تطوير الموقع ليتسم بالشمولية والسلاسة في التنقل بين أقسامه والوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي، مع ابقاء القراء على اطلاع بكافة الأخبار ومستجدات القطاع بشكل لحظي.

تشمل عملية التطوير تقديم محتوى متنوع يلبى كافة احتياجات القراء من أخبار محلية وعالمية يتم تحديثها بشكل لحظي، وكذا خدمات بنكية متنوعة تقدمها البنوك العاملة في القطاع، وأبحاث وتقارير لكبرى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وأحدث المستجدات حول أنشطة البنوك في عمليات التمويل المستدام والتنمية المجتمعية، كما يوفر الموقع لزواره كافة أنشطة البنوك والجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وخطواتهم التوسعية في مجال المدفوعات الإلكترونية.

للاطلاع على الموقع الإلكتروني الجديد :https://febanks.com