نائب محافظ القاهرة: إزالة 9200 متر تعديات على أراضي الدولة في البساتين

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن إستمرار جهود أحياء المنطقة لتنفيذ أعمال الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الأجهزة التنفيذية باحياء المنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفذ حاليا المستهدف ضمن الموجة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والتابعة للولايات المختلفة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة مشددة على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بعدم التعاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى .

وفي اطار ذلك تابعت عبدالمنعم جهود الاجهزة التنفيذية بحي البساتين بقيادة اللواء مجدى عبد المتعال وبحضور كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والاجهزة المعنية والقوات الشرطية بتنفيذ ١٤ قرار إزالة اسفل الطريق الدائري والتابعة لولاية الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن الموجة الثانية والعشرون وتمت الازالة كلية باجمالي مساحة ٩٢٠٢ متر مربع ألف .