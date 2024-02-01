موقف رونالدو من مواجهة ميسي.. تشكيل النصر أمام إنتر ميامي

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويواجه فريق النصر بقيادة رونالدو، نظيره إنتر ميامي في مقدمته ميسي، على ملعب المملكة أرينا، معقل نادي الهلال السعودي الجديد، ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023، حيث تنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم يتواجد رونالدو في التشكيل الأساسي للعالمي، ولم يجلس على مقاعد الاحتياط؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

ويقود هجوم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، رفقة محمد مران، وعبدالعزيز العليوة، بينما يشارك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في وسط الملعب أساسيًا.

ويشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ميسي في بطولة كأس موسم الرياض 2023، خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، بمشاركة النصر والهلال السعوديين.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو - عبدالمجيد الصليهم.

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - محمد مران - عبدالعزيز العليوة.