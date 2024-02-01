حسين شهاب الدين مديرًا لمستشفى كفر الشيخ العام

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، قراراً بتعيين الدكتور حسين عبدالرازق شهاب الدين، مديرًا لمستشفى كفرالشيخ العام، خلفاً للدكتور ياسين رمضان .

وشغل شهاب الدين، منصب مدير مستشفى سيدي غازي المركزي في أكتوبر 2022، حيث قام بتطوير المنظومة الصحية بالمستشفى .

يعتبر الدكتور حسين عبدالرازق شهاب الدين، من أصغر الأطباء الذين تم تعيينهم مديرًا لمستشفى سيدي غازي، حيث يبلغ من العمر 34 سنة ، كونه من مواليد 1990 ، وهو متخصص في الأمراض الباطنية والسكر، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر في 2014، ويعد من الكوادر الطبية المشهود لها بالكفاءة .