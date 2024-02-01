نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة مخالفات بناء بالهضبة العليا بالمقطم

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الاجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد احمد ابو بكر رئيس الحي وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية و بالتعاون مع منطقة الاسكان بالحي و قسم المقطم وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية بازالة مخالفة بالعقار ٦٠١٩ بمنطقة ج شارع ٩ الهضبه العليا اعلي بنك القاهرة بحي المقطم وكلف سيادته منطقة اسكان الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

وشملت الازالة ازالة اعمال مخالفة لشروط الترخيص ومنها انشاءات واعمدة خرسانية مخالفة بالدور الخامس والسادس فوق الارضي .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تنفيذ منظومة متكاملة لازالة المخالفات ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على املاك الدولة ومخالفات البناء من خلال اعمال الرصد المختلفة اولا بأول وتوفير اليات الاحداثيات المكانية لتواكب الاهداف التي وضعتها الدولة لرصد كل شبر بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين باحياء المنطقة الجنوبية .

كما شددت على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وما تم اتخاذه من اجراءات حيالها مع تحديد خطة زمنية للانتهاء منها وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاحياء اثناء اعمال التنفيذ مع اعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام.

ويأتي ذلك في ضوء الاهتمام والمتابعة للتصدي لكافة مخالفات البناء وازالة كافة التعديات للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر الحضاري ومتابعة التمدد العمراني بصورة مستمرة والحد من مخالفات البناء في ضوء تنفيذ الإزالات الفورية.