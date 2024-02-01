الحياة تدب في وادي "الحمة".. أبرز التجمعات التنموية الزراعية الجديدة بجنوب سيناء

تعد التجمعات التنموية السكنية الزراعية بداية حقيقية للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية على أرض محافظة جنوب سيناء، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية بجميع مدن المحافظة، وتصدير الفائض للخارج لكون الزراعة على أرض المحافظة تعد أرجانك لعدم استخدام الأسمدة والمبيدات المختلفة.

وجرى اختيار مواقع التجمعات التنموية بعناية تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بعد اجراء جميع الاختبارات وتحليل نوع التربة ودرجة خصوبتها، ومدى توافر المياه بها، كما جرى تجهيز الآبار وطلمبات رفع المياه لتكون جاهزة على توصيل شبكة الري مباشرة والبدء في الزراعة.

وفي مدينة رأس سدر وبالتحديد في وادي "الحمة" سادت حالة من الفرحة عمت قاطني الوادي؛ بعد دخول العديد من الخدمات، ومنها الخدمة التعليمية وافتتاح مدرسة "التجمع التنموي بوادي الحمة للتعليم الأساسي"، كما جرى افتتاح وحدة صحية ومركز شباب و مسجد و دلتا ماركت ، كما جرى تشغيل محطة المياه لري الأراضي الزراعية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء بتسليم وتشغيل التجمعات التنموية الجديدة برأس سدر.

وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الجيش الثالث الميداني، وعادل عبد الرحمن عتلم، وكيل المديرية نائبًا عن وكيل الوزارة، وأحمد عبدالعزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة نائبا عن وكيل الوزارة، والدكتور هيثم الشنهاب، وكيل مديرية الصحة نائبًا عن وكيل الوزارة، ومديري الإدارات (التعليم، والأوقاف، والصحة، والتموين، والشباب والرياضة).

منزل وخمسة أفدنة لكل مستحق

ويقع تجمع وادي "الحمة" على مساحة 200 فدان، ويضم 40 منزلًا بواقع منزل و 5 أفدنة لكل مستحق، وجرى تسليم العقود للمستحقين، وتسليم المنازل لهم، والـ5 أفدنة الخاصة بهم طبقاً للرقم الذي حصل عليه في القرعة العلنية التي جرت عقب وصول أسماء المستحقين.

أربعة تجمعات تنموية برأس سدر

ويوجد في مدينة رأس سدر أربعة تجمعات تنموية إحداهما بوادي الحمة والآخر بوادي السحيمي، و أبو جعدة و النهايات، وجرى تشطيب المنازل على أعلى مستوى، وتبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع، جرى البناء على 120 مترا و 80 متر حوش، ويتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

7 تجمعات تنموية زراعية بجنوب سيناء

ويشار إلى أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن المشروع الرئاسي زراعة مليون ونصف فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وجرى إنشاء محطة معالجة ، ومحطة تحلية مياه بكل تجمع، تقدمه الدولة للمواطن بسعر مدعم، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية لكل مواطن نحو مليون و700 ألف، وتسلمه الدولة للمواطن بـ 800 ألف فقط بنظام التقسيط على مدار 20 عاما، وذلك بهدف دعم المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم

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رئيسية

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