زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع العمل بشركة شبرا للصناعات الهندسية

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة مفاجئة على شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي).

وجاء ذلك في إطار حرص الوزير على إجراء الزيارات المفاجأة للشركات والوحدات التابعة؛ للتأكد من الانتظام في سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع وجودتها والوقوف على مدى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.

واستهل الوزير الجولة بتفقد مخازن الشركة لمتابعة الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

كما تفقد خطوط الإنتاج بالشركة التي تقوم بتلبية متطلبات القوات المسلحة وخدمة القطاع المدني؛ حيث تنتج الشركة الذخائر الصغيرة لصالح القوات المسلحة، كما تشارك شركة شبرا للصناعات الهندسية في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.

وتعمل على تصنيع (محركات القوى الكهربائية – المراوح – الشفاطات الكهربائية – لوحات توزيع الكهرباء) والتي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة و الصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

واستعرضت رئيسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية المهندسة دينا عبد المنعم، وعدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.