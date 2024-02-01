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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن قراره بشأن منح أوكرانيا 50 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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وافقت قمة الاتحاد الأوروبي على برنامج طويل الأمد لمساعدة الميزانية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

 

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الخميس إن قمة الاتحاد الأوروبي وافقت على برنامج طويل الأجل لمساعدة الميزانية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء بلجيكا، التي ترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كروس، إن المساعدة لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو ستخصص للأسلحة ورواتب المعلمين.

يأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، حيث يعد ملف مساعدة أوكرانيا في 2024 هو الأولوية التي ستناقشها القمة التي تنعقد قبل أسابيع قليلة من حلول الذكرى الثانية من اندلاع الحرب الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا 50 مليار يورو رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل