تنبأ بـ"تسونامي فضائي".. باحث مصري يشارك في فريق إنجاز التنبؤ باضطرابات الغلاف الجوي (فيديو)

كشف محمد فريشح، الباحث بجامعة ووهان الصينية، عن مشاركته مع فريق إنجاز التنبؤ باضطرابات الغلاف الجوية بجامعة ووهان الصينية، قائلا إن الدراسة عملت على التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ومحاولة دمج أكثر من نموذج للاستفادة من مميزات كل طريقة على حدة، وأردف: "استطعنا تدريب الموديل، وبدأ في اكتساب الرؤية في التنبؤ باضطرابات على المدى القصير بدقة سواء في شدته أو التوزيع للاضطرابات".

وأضاف "فريشح"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن "الموديل" يستطيع أن يتنبأ في مدة 30 دقيقة، والقوة الخاصة بالبحث تكمن في أن هذا النوع من الاضطرابات كان منذ وقت قريب مصنف بأنه لا يمكن التنبؤ به، ومن خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توصلوا إلى هذا التنبؤ.

وأوضح أن العواصف الشمسية تتكون من نوعين، النوع الأول هو التوهج الشمسي، ويكون عبارة عن موجات سينية تصل الأرض في دقائق معدودة، والنوع الثاني يسمى "الانبعاث الإكليلي للشمس"، وهذا يصل خلال أيام، والنوعين يمكن أن يكون تأثيرهما يؤدي إلى ما يسمى ب "تسونامي فضائي".

وأشار إلى أن هذا التسونامي يمكن أن يكون له تأثير بجسيمات مشحونة كهربائيا، ويستطيع في وقت من الأوقات أن يحصل تأثير على الشبكات الكهرباء حتى يمكن أن يؤدي للانقطاع، وهو ما حدث في 1989 في كيبك الكندية بسبب تأثير الوهج الشمسي.