عبر كرم أبو سالم.. الاحتلال يفرج عن 114 معتقلا فلسطينيا بينهم 4 أسيرات

أعلن إعلام فلسطيني، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيفرج عن 114 معتقلا فلسطينيا بينهم 4 أسيرات عبر معبر كرم أبو سالم.

ومعبر «كرم أبو سالم»، كان يتم استخدامه معبراً للبضائع، إلى غزة، قبل الحرب، وسمح مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل بشكل مؤقت بفتح المعبر الحدودي، في جنوب غزة الأسبوع الماضي. والهدف هو تخفيف الضغط على معبر «رفح» الحدودي المصري، مع غزة.

يأتي ذلك في ضوء الوضع الإنساني الكارثي، الذي تشهده المنطقة الساحلية المعزولة؛ حيث تعرضت إسرائيل مؤخراً بشكل واسع لضغوط دولية، بما في ذلك من أمريكا، أقرب حلفائها.

ومنذ يومين، دخلت 127 شاحنة مساعدات وبضائع إلى القطاع من خلال معبري رفح مع مصر وكرم أبو سالم في شمال إسرائيل، إلا أن هذه الإمدادات لا تكفي لتلبية أبسط حاجات السكان.