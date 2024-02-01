المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة طوباس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن المقاومة الفلسطينية استهدفت جرافة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال تصديها لاقتحام الجيش الإسرائيلي المستمر، في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

ونفذ جيش الاحتلال عدة اقتحامات الليلة في مدن وقرى فلسطينية، فاقتحمت الآليات العسكرية بلدة فجار جنوب بيت لحم، وانتشرت قواته في عدة أماكن داخل البلدة دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي بلدة عزون وقرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، تجولت قوة إسرائيلية راجلة في عدة أحياء داخل بلدة عزون بعد اقتحامها، ونشر الاحتلال آلياته العسكرية في شوارع قرية كفر قدوم، وداهمت عدة منازل داخل القرية.

وأضافت الوكالة أن الاحتلال اقتحم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وأفادت مصادر داخل المدينة أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في عدة أحياء.