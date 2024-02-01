ads
الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة طوباس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن المقاومة الفلسطينية استهدفت جرافة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة  خلال تصديها لاقتحام الجيش الإسرائيلي المستمر،  في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

ونفذ جيش الاحتلال عدة اقتحامات الليلة في مدن وقرى فلسطينية، فاقتحمت الآليات العسكرية بلدة فجار جنوب بيت لحم، وانتشرت قواته في عدة أماكن داخل البلدة دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي بلدة عزون وقرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، تجولت قوة إسرائيلية راجلة في عدة أحياء داخل بلدة عزون بعد اقتحامها، ونشر الاحتلال آلياته العسكرية في شوارع قرية كفر قدوم، وداهمت عدة منازل داخل القرية. 

وأضافت الوكالة أن الاحتلال اقتحم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وأفادت مصادر داخل المدينة أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في عدة أحياء.

المقاومة الفلسطينية استهداف جرافة إسرائيلية قوات الاحتلال مدينة طوباس عبوة ناسفة