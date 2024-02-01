«ترودو»: نعمل بكل قوة للوصول إلى فلسطيني كندي فُقد في قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مساء أمس الأربعاء، إن حكومته "منخرطة بقوة" بعد الإبلاغ عن اختفاء مواطن كندي من أصل فلسطيني في قطاع غزة.

وكان المواطن الكندي من أصل فلسطيني منصور شومان في المنطقة للمساعدة في توثيق الجهود الإنسانية الجارية وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع. ويقول أعضاء الفريق الذي كان يدعمه في هذا العمل إن أقاربه فقدوا الاتصال به منذ أكثر من أسبوع.

وأكدت الخارجية الكندية في نهاية الأسبوع أنها على علم بفقدان كندي في غزة. وقالت الإدارة إنها تعمل على مراقبة الوضع وهي على اتصال مباشر مع أفراد الأسرة.

وقال «ترودو» للصحفيين اليوم "نعمل بنشاط على هذا. نحن نتحدث مع الجميع. نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

ونقلت شبكة "جلوبال نيوز" عن زهيرة سومر، التي عملت مع شومان، إنها سمعت في بداية الأسبوع الماضي أنه شوهد في مستشفى بجنوب قطاع غزة لكنه كان متوجها إلى رفح.

وقالت سومر، إن ثلاثة شهود عيان أخبروا المجموعة أن الجيش الإسرائيلي أخذ شومان يوم الثلاثاء الماضي بينما كان في طريقه إلى رفح.