الإمارات تعلن نجاح وساطتها بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تحقيق وساطة ناجحة جديدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، أكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يبرز المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات كشريك موثوق ومسؤول على الساحة الدولية، خاصة بالنظر إلى الدور الفعّال الذي لعبته في التوسط بين الجانبين، مما أسهم في إطلاق سراح الأسرى من كلا الجانبين في هذا الصراع.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بالتعاون والاستجابة من حكومتي روسيا وأوكرانيا لجهود الوساطة الإماراتية التي أسفرت عن نجاح عملية تبادل الأسرى.

وأكدت الوزارة التزام الإمارات بالمضي قدمًا في الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشددة على دعمها للدبلوماسية والحوار وتخفيض التوترات، وتعهدت بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء الإنساني للأزمة.

وتأتي هذه التصريحات بعد نجاح جهود الوساطة الإماراتية في إطلاق سراح الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في بداية يناير، بالإضافة إلى جهود الوساطة الناجحة في ديسمبر 2022، التي أدت إلى تبادل مسجونين بين الولايات المتحدة وروسيا.