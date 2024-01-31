نجوم الطرب يوثقون معاناتهم وأسرارهم الخاصة في أعمال فنية

"إذا كان شخص ويستحق وبحياته ما يحكي.. فما المانع"، فى الآونة الأخيرة سيطرت ظاهرة جديدة على عدد من نجوم الطرب حيث أعلن بعضهم عن توثيق قصة حياتهم من خلال أعمال وثائقية، تتناول تفاصيل لحظات هؤلاء النجوم وكيف نجح الكثير فى تجاوز أصعب الأوقات؟.

سلطت هذه الأفلام الضوء على الخطوط التى اتبعتها النجوم للحفاظ على نجاحاتهم رغم ما تعرضوا له، آخرهم إليسا بعد أن أعلنت إحدى المنصات الشهيرة عن فيلم وثائقى يرصد قصة حياتها الشخصية و معاناتها مع مرض سرطان الثدي، على خلاف الجانب المبهج والايجابى الذى اعتدنا على رؤيته بين الحين والآخر.

ميريام فارس

قدمت المطربة ميريام فارس فيلما وثائقيا يحمل اسم "الرحلة.. غدارة يا دنيا" استعرضت من خلاله ذكرياتها فى فترة الحظر من كورونا وتعرضها إلى الضيق والضغط النفسى بسبب بقائها فى المنزل دون أعمال فنية إلى جانب استعدادها للولادة وطرح أغان جديدة.

رصدت ميريام فارس خلال أحداث الفيلم استعراض مشاعر الذنب والألم التى عانتها بسبب موت طفلها الثانى مما أدى إلى ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة أربع سنوات، واستمر الفيلم فى عرض المعاناة التى عايشتها فى أثناء الحمل الثالث، نجحت ميريام فارس فى توثيق اللحظات الشخصية، حتى لحظات الولادة وحقنة البنج النصفى فى أسفل الظهر وولادة طفلها "ديف"، وأوضحت سبب اسم "غدارة يا دنيا" مستوحى من أحدث أعمالها الغنائية التى طرحتها خلال أحداث فيلمها الوثائقي.

جورج وسوف

عرضت منصة "شاهد" مسلسلا وثائقيا عن حياة جورج وسوف بعد أن قدم مسيرة فنية ومهنية طويلة حافلة بالإنجازات والنجاحات فى ٨ حلقات، حيث ناقش فى أولى حلقاته مشواره الفنى منذ طفولته فى بلده سوريا، ونال لقب "الطفل المعجزة".

وتوالت الأحداث حول كيف انتقل وسوف إلى لبنان فى شبابه ليتابع مسيرته الفنية، إلى أن تتحول إلى ظاهرة فنية قائمة بذاتها، ومدرسة طربية فريدة، راسمًا لنفسه تاريخًا فنيًا حافلًا واسمًا كبيرًا بين عمالقة الغناء العربي.

ناقش المسلسل هذا الجانب الإيجابى بمشاركة سلطان الطرب "جورج وسوف" ولكن لم يخل العمل من الحياة المليئة بالصعوبات والعقبات، ومواقف قاسية تجاوزها بشجاعة وإصرار، حرص وسوف على نقل كل الحقائق على لسانه الشخصى وخص محبيه بتفاصيل لا يعرفها الكثير عن حياته المهنية والشخصية، واختتم العمل بتسليم وصية.

جسد شخصية جورج وسوف من الطفولة حتى الشباب كل من: الطفل سليم حايك، الممثل عامر فياض، فريد توفيق، كما ضم الوثائقى نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب منهم أسعد رشدان، مجدى مشموشي، كارول عبود، السا زغيب، جينا أبو زيد، ريموند عازار، فادى أبى سمرا، خالد السيد، جوزف ساسين، شربل زيادة، جوزيف آصاف، حسن حمدان، على الزين، مصطفى السقا، جوزيف سلامة، ونيكولا مزهر، ومن إخراج دافيد أوريان.

إليسا

عرضت منصة نتفلكس الفيلم الوثائقى "it's OK" عن المطربة إليسا، حيث تناول أحداثا مهمة متعلقة بحياتها الشخصية والمهنية ورحلتها الفنية منذ بداية انطلاقها والتى حملت الكثير من المصاعب، كما روت خلال توالى الأحداث عن علاقتها بوالدها ولمحات من قصص عاطفية لم تصل إلى الجانب المرضى لديها.

تحدثت المطربة إليسا عن والدها وعلاقته بوالدتها بعد أن دخلت فى نوبة بكاء شديدة، قائلة: "أبى عمل المستحيل عشانها، علاقتى بها لم تكن جيدة، وبحزن لأنه كان فى قصص كتير كان لازم تحصل، ولكن ماقدرت أعملها، أبى كان متعلما وهى لا، وهذا سبّبَ فوارق ومشاكل بينهما".

أشارت إليسا إلى تفاصيل شخصية دقيقة، معلقة: "ولدت فى منزل عائلتى فى دير الأحمر، بسبب عدم وجود مستشفيات حينها، ووقعت صدمة على جدتى بعد معرفتها بأنها بنت وليست ولدا، وأنها خجلت من ذلك وكانت تقوم بتغطية شعري".

وفاجأت إليسا جمهورها خلال أحداث فيلمها الوثائقى "It's OK"، عن إصابتها بسرطان الثدى عام ٢٠١٨، وقالت: "شعرت بالخوف من المرض فى البداية، موضحة؛ صعوبة الأمر، وأنها لا تزال تعانى من آثار جانبية بسبب المرض، مثل ارتدائها قفاز فى يدها حتى الآن".

وتابعت: "أخبرت الطبيب بعدم إجراء عملية استئصال كاملة مهما كانت قوة المرض وسوف أتعايش مع المرض".