نجاح زراعة أول شريحة دماغية في رأس إنسان

الأربعاء 31/يناير/2024 - 09:32 م

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة " SpaceX"، نجاح أول عملية زرع شريحة دماغية من شركة "نيورالينك".

وقال ماسك على منصة "إكس" التي يملكها: "أول إنسان حصل على زرعة من نيورالينك، وهو يتعافى بشكل جيد".

وأشار ماسك إلى أن النتائج الأولية تظهر اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية، موضحًا أن جهاز "نيورالينك" الجديد يسمى" تيليباثي" أي التخاطر، ووفقا له، فهو يمنح صاحبه القدرة على التحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر باستخدام قوة الفكر، وهو مصمم في المقام الأول للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.

وذكر ماسك أن الشركة تخطط لإنشاء أطراف صناعية يتم التحكم فيها عن طريق زرع شريحة في الدماغ، وبحسب رجل الأعمال فإن تكلفة هذه الخدمة يمكن أن تصل إلى نحو ٦٠ ألف دولار.

يذكر أن شركة "نيورالينك" قد حصلت في مايو الماضي على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء تجارب سريرية على البشر، كما أعلنت في سبتمبر عن تجنيد متطوعين للتجارب السريرية على زراعة الشريحة في الدماغ، والتي يمكن استخدامها أيضًا للتحكم في الأطراف الاصطناعية.

