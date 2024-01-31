جامعة المنيا: إطلاق مسابقة تستهدف الهوية البصرية وترسيخ الهوية

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بأنه سيتم إطلاق مسابقة فنية عن الهوية البصرية للجامعة، وستكون مسابقة عامة يُتاح لجميع الأساتذة المُتخصصين وطلاب جامعة المنيا، والجامعات المصرية المشاركة فيها، لتصميم شعار جامعة المنيا وكلياتها ومعاهدها، ليعكس ذلك هوية جامعة المنيا وطبيعتها وتاريخها العريق، ويراعى الذوق العام في مظهره ودقة إخراج صورته، ليكون علامة مميزة أكثر شهرة ورسوخًا لدى المارة، وسيتم اختيار الشعار الأكثر تعبيرًا عنها والذي يحتفظ برمزها التاريخي، من قبل لجنة تحكيم على مستوى من الكفأة والدقة تضم أساتذة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، لتتولى الإشراف وتقييم الأعمال المقدمة من مختلف المُشاركين، كما سيتم تكريم الفائزين من هذه الأعمال بمبالغ مالية.

يأتي ذلك في ضوء تطوير الهوية البصرية لجامعة المنيا بالشكل الذي يُرسخ الهوية العلمية والتخصصية لكلياتها من خلال شعاراتها، إلى جانب قياس مدى تطابق شعار الجامعة مع المعايير الفنية والأكاديمية من خلال منظور ثقافي وعلمي مواكب للحداثة والتطوير، ليعكس صورة ذهنية ثابتة وراسخة مع جميع من يتعامل مع الجامعة محليًا وعالميًا.

كما أشار رئيس الجامعة، بالاستمرار في تطوير الموقع العام للجامعة، وبوابتها الرئيسية، وتطوير وجهات المباني بشكل حضاري لائق يجذب الزائرين إليها، وتؤصل لقيم الجامعة ورؤيتها في تعميق علاقة الانتماء بين جميع منتسبي الجامعة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.