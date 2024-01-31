مياه الفيوم: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الأمطار

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى أمطار متوقع نزولها على المحافظة نتيجة الطقس السيئ حسب توقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف أنه كل معدات وآليات الشركه من سيارات كسح ونافورى وشفط المياه من الشوارع تحت أهبه الاستعداد فور تلقيها اى بلاغات بجانب تمركزها وتموضعها بمركز الصيانه للتحرك الفورى لشفط اى تجمعات لمياه الأمطار خلال تلقيها اى بلاغات عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجه رئيس الشركة جموع العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالتواجد داخل المحطات ومراجعة إجراءات التشغيل وانتظام محطات وروافع الصرف الصحي في عملها بجانب تواجد عمال التسليك لمطابق الصرف الصحي وتسليكها أولا بأول وصرف اى تجمع لمياه الأمطار على هذه المطابق.

كما طالب المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه حال نزول الأمطار حتى لا تتأثر الشبكه بتصرفات المياه المستهلكة ومياه الأمطار في آن واحد مما يعوق عمل المحطات بكامل طاقتها نتيجة الحمولة الزائدة على الشبكه والروافع.